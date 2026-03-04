Bilancio 2026 Lazzàro FdI | Conti appesantiti dai contenziosi e pochi margini per il futuro

Il bilancio 2026 presenta difficoltà evidenti, secondo il rappresentante di Fratelli d’Italia, a causa dei contenziosi che hanno appesantito i conti e di margini limitati per gli investimenti futuri. Durante l’intervento sul Documento Unico di Programmazione 2026-2028, sono state sollevate preoccupazioni riguardo alla sostenibilità finanziaria e alle risorse disponibili. La discussione si è concentrata sulle criticità economiche e sulla gestione delle risorse pubbliche.

"Il DUP 2026-2028 e il bilancio di previsione rappresentano il primo vero banco di prova della nuova amministrazione comunale. È il momento in cui la programmazione politica dovrebbe trasformarsi in una visione concreta per la città." "Dalla lettura degli atti emerge un dato che non può essere ignorato: il Comune di Taranto presenta un disavanzo di circa 820 mila euro da ripianare, ma nello stesso momento emergono oltre 5 milioni di euro di debiti fuori bilancio derivanti da contenziosi e sentenze. Questo significa, a mio avviso, che il vero problema dei conti dell'ente non è il disavanzo tecnico, ma il peso del contenzioso che continua a produrre effetti sul bilancio della città.