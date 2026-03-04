Biblioterapia corso gratuito alle Liberetà

BIBLIOTERAPIA: LA NOSTRA CASA INTERIORE TRA STANZE, SOGLIE E RITORNI è l'inedito corso che SILVIA ZANELLO condurrà all'Università delle LiberEtà. Il corso inizia il19032026, dura 4 Giovedì con orario 17:45-19.15, è gratuito in omaggio con la tessera associativa e viene tenuto nella sede dell'Università delle LiberEtà in via Napoli 4 a Udine. Sono aperte le iscrizioni: puoi procedere in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 oppure manda una mail a [email protected] indicando cognome+nome+771. In questo laboratorio di biblioterapia, la lettura condivisa e il dialogo diventano strumenti per esplorare la casa come metafora della nostra esperienza di vita. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

