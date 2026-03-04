La tappa di Kontiolahti nel biathlon maschile si è conclusa con il ritiro di Johannes Bø, lasciando la corona vacante. La Coppa del Mondo riprende dopo i Giochi olimpici di Anterselva e si avvia verso le fasi finali della stagione 2025-26. Gli atleti si preparano a nuove sfide in un circuito che continua a mantenere alta la tensione.

Ricomincia la Coppa del Mondo di biathlon, che dopo aver archiviato i Giochi olimpici tenutisi sulle nevi di Anterselva, si appresta a vivere l’epilogo del 2025-26. Le tre tappe conclusive si disputeranno tutte nel Nord Europa, con la terz’ultima ad avere come palcoscenico Kontiolahti. La cittadina finlandese è abituata a ospitare il massimo circuito alternativamente tra dicembre e marzo. La sua duttilità, leggasi la possibilità di garantire condizioni invernali in ogni momento della stagione, ne fa un prezioso “jolly” da giocare in fase di compilazione dei calendari. Sino a oggi, il comprensorio situato in Carelia, pertanto nell’Est della Finlandia, ha organizzato 45 gare maschili di primo livello, tutte valevoli per la Sfera di cristallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, la corona maschile di Kontiolahti è rimasta vacante dopo il ritiro di Johannes Bø

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Annecy 2025 in DIRETTA: vittoria di Botn da Johannes Boe! Giacomel salva la giornata

Biathlon, Johannes Dale-Skjevdal trionfa nella mass start delle Olimpiadi. Tommaso Giacomel costretto al ritiro: era in testaStregata per i colori azzurri anche la 15 km mass start maschile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ad Anterselva, in...

La NORVEGIA vince la staffetta maschile! L'ITALIA chiude al sesto posto I HIGHLIGHTS

Aggiornamenti e notizie su Biathlon la corona maschile di...

Argomenti discussi: Biathlon, la corona maschile di Kontiolahti è rimasta vacante dopo il ritiro di Johannes Bø.

Diretta mass start maschile biathlon/ Dale-Skjevdal ha vinto, peccato Giacomel! (Olimpiadi 2026, 20 febbraio)Diretta mass start maschile biathlon Olimpiadi 2026 streaming video Rai: dopo la delusione nella sprint torna Tommaso Giacomel, oggi 20 febbraio. ilsussidiario.net

Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Staffetta maschile, storia, attualità, medaglieMartedì 17 febbraio è il giorno in cui, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon assegnerà l'ottavo dei suoi undici titoli, quello ... oasport.it