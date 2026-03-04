Biathlon azzurrine lontane dalle medaglie nelle sprint dei Mondiali giovanili ad Arber

Nella giornata di oggi ad Arber, in Germania, si sono svolte le gare di sprint femminili ai Mondiali giovanili di biathlon. Le atlete italiane, che hanno partecipato alle competizioni, sono rimaste lontane dal podio e dalle medaglie nella prova di oggi. La manifestazione vede in campo giovani biathlete provenienti da diverse nazioni, tutte impegnate nelle sfide di questa fase del mondiale.

Giornata dedicata alle sprint femminili ai Mondiali giovanili di biathlon in corso ad Arber, in Germania. Sulle nevi tedesche sono andate in scena la 6 km riservata alla categoria Youth e la 7,5 km della categoria Junior. Per l'Italia, poche soddisfazioni alla luce dei risultati maturati nelle due sessioni di tiro. Nella gara Youth si è imposta la slovacca Michaela Strakova, impeccabile al poligono con un perfetto 1010. Strakova ha preceduto la norvegese Hanna Voelstad (0+1) di 12"3 e l'austriaca Selina Ganner (0+1) di 18"3. Più lontane le azzurre. La migliore è stata Matilde Giornano, 32ª con tre errori al tiro (2+1) e un distacco di 2'28"9. A seguire Luna Forneris (2+0), 47ª a 2'51"4; Magali Miraglio Mellano (1+0), 52ª a 3'03"3; e Maddalena Ballan (1+1), 65ª a 3'35"6.