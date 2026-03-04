Bianca Belair verso il ring | il ritorno è sempre più vicino

Bianca Belair si sta preparando a tornare sul ring, con aggiornamenti recenti che confermano il suo avanzamento nel percorso di recupero. La wrestler sta facendo progressi significativi e il suo ritorno sembra essere ormai vicino. I fan attendono con ansia di rivederla in azione, mentre le sue condizioni continuano a migliorare. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata.

Un aggiornamento recente chiarisce i progressi del percorso di recupero di Bianca Belair dall’infortunio al dito, circostanza che aveva impedito un ritorno in scena in WWE durante il periodo cruciale di WrestleMania. L’intervento correttivo definisce una soluzione permanente, e i primi segnali di miglioramento emergono da un video condiviso sui social dove la campionessa mostra una mobilità della mano significativamente più fluida. L’intervento chirurgico mirava a risolvere definitivamente la problematica al dito, eliminando la limitazione che aveva accompagnato la riabilitazione. L’esito viene descritto come risolutivo, e i contenuti pubblicati sui social evidenziano i primi benefici concreti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bianca Belair’s WWE RETURN Confirmed

