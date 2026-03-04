Bergamo rioni e strade a velocità ridotta | cresce ancora la Città 30 Fino all’88 per cento delle vie

A Bergamo, le strade e i quartieri sono sempre più soggetti a limiti di velocità ridotti, con il progetto “Città 30” che coinvolge ormai fino all’88 per cento delle vie cittadine. La misura mira a rendere più sicuri gli spazi urbani, limitando la velocità dei mezzi a motore e migliorando la qualità della vita nei quartieri. Il processo prosegue senza interruzioni, coinvolgendo diverse aree della città.

Bergamo – Bergamo si avvicina sempre di più al modello di “Città 30“, recentemente definito dalla Commissione Europea come la misura “on maggior impatto per ridurre le morti stradali in aree urbane: l’amministrazione si prepara ad allargare la rete delle Zone 30 in sei quartieri, comprese alcune strade del centro e i rioni Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo, Malpensata, San Tomaso de’ Calvi e Colognola. Palazzo Frizzoni ha aggiornato la mappa delle arterie interessate: da via Borgo Palazzo a via Pignolo, da via Santa Caterina a via per Azzano San Paolo, da via Tasso a via San Francesco d’Assisi, da via San Bernardino a via San Giovanni Bosco, e ancora strade minori come via Pitentino, via Fornoni, via Furietti, via Elba, via Galli, via Muzio, via Ascoli e via dei Celestini, per citarne alcune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

