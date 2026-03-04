A poche ore dalla partita tra Benevento e Catania, è stata annunciata la sospensione della vendita di biglietti ai residenti in Sicilia. La decisione riguarda esclusivamente i tifosi del Catania, che non potranno assistere alla trasferta. La misura, comunicata poco prima del match, ha suscitato reazioni tra le parti coinvolte. La partita si disputerà senza la presenza degli ultras ospiti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla vendita dei biglietti per i residenti in Sicilia. A poche ore dalla sfida tra Benevento Calcio e Calcio Catania, è arrivata una decisione destinata a far discutere. Il Prefetto di Benevento ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia, ordinando inoltre l’annullamento, con rimborso, dei tagliandi già acquistati. La comunicazione è stata diffusa dalla società etnea attraverso una nota ufficiale firmata dal presidente Rosario Pelligra, che ha espresso forte disappunto per il provvedimento. La protesta del club: “Un atto composto ma fermo”. In segno di solidarietà verso i sostenitori rossazzurri, Pelligra ha annunciato che non sarà presente allo stadio Ciro Vigorito per assistere alla gara. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Benevento, trasferta vietata ai tifosi del Catania: la protesta di Pelligra

Leggi anche: Benevento-Catania: trasferta vietata ai tifosi siciliani, la società protesta

Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri: scoppia il caso prima di Benevento-CataniaAlla vigilia di una delle sfide più attese del campionato, la partita tra Benevento e Catania finisce al centro di un acceso dibattito.

Altri aggiornamenti su Benevento trasferta vietata ai tifosi....

Temi più discussi: Catania, doppio bivio per il campionato: prima Salerno (senza tifosi al seguito), poi il Benevento; Clamoroso! L’Osservatorio rinvia al Casms Benevento-Catania: trasferta vietata ai residenti nella provincia etnea, nonostante 1450 biglietti venduti; Benevento-Catania, ‘Vigorito’ sold out ma ora è caos ospiti: trasferta vietata ai siciliani; Clamoroso: possibile divieto di trasferta a Benevento per i tifosi del Catania.

Benevento-Catania: trasferta vietata ai tifosi siciliani, la società protestaGià 1.369 etnei avevano acquistato il biglietto per la sfida tra le prime due del girone C. Il presidente rossazzurro Pelligra: Non sarò a Benevento. La decisione giunge a poco più di 24 ore dalla ga ... gazzetta.it

Benevento-Catania trasferta vietata? La decisione ufficiale e cosa succede con i biglietti vendutiCosa sta succedendo con Benevento-Catania dopo la vendita dei biglietti del settore ospiti: trasferta vietata ai residenti in Sicilia? E adesso? goal.com

"Il calcio sta diventando un circo" Toscano alla vigilia di Benevento-Catania (diretta su Telecolor): "Una gara così meritava altro. Vogliamo riaprire il campionato, abbiamo... ARTICOLO+VIDEO facebook