Belpasso | 2 nuove scuole con acqua pura addio plastica

A Belpasso sono state inaugurate due nuove scuole dotate di impianti di depurazione dell’acqua potabile. Le strutture scolastiche sono state equipaggiate con sistemi che forniscono acqua pura, eliminando la necessità di utilizzare bottiglie di plastica. L’intervento si inserisce in un progetto volto a migliorare la qualità dell’acqua nelle scuole e a ridurre l’uso di plastica monouso.

La città di Belpasso ha compiuto un passo concreto verso la sostenibilità ambientale installando nuovi sistemi di depurazione dell'acqua potabile all'interno delle strutture scolastiche. L'iniziativa, concretizzata nella giornata di ieri mattina, vede l'attivazione di due nuove apparecchiature presso gli istituti comprensivi Giovanni Paolo II e Nino Martoglio. Questa operazione si inserisce nel progetto denominato Acqua per Crescere, che amplia una rete già avviata con l'installazione del 2023 presso l'istituto Madre Teresa di Calcutta. L'obiettivo primario è la drastica riduzione della plastica monouso negli ambienti educativi, promuovendo l'uso dell'acqua pubblica come bene primario da valorizzare.