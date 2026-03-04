Belén Rodríguez verso la cittadinanza italiana | ad aprile l’esame di lingua

Belén Rodríguez, conduttrice argentina, si appresta a sostenere l’esame di lingua italiana ad aprile, un passo importante nel percorso verso la cittadinanza italiana. La donna vive e lavora nel nostro paese da circa vent’anni e questa fase rappresenta un momento cruciale nel suo processo di integrazione. L’esame di lingua è previsto tra pochi mesi e il risultato finale determinerà il suo percorso ufficiale verso la cittadinanza.

Belén Rodríguez ha parlato in passato della sua situazione in sospeso durante un’intervista con il conduttore Fabio Fazio a Che tempo che fa, lamentando il lungo percorso necessario: «Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America». Per ottenere la cittadinanza italiana, la normativa prevede almeno dieci anni di soggiorno continuativo, redditi sufficienti, assenza di precedenti penali e la certificazione di conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 (che si ottiene dimostrando la capacità di gestire conversazioni quotidiane e di scrivere testi semplici). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

