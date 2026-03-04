Begato apre bando per primi 20 alloggi

Entro giugno, Arte Genova distribuirà 20 alloggi di edilizia residenziale sociale nel quartiere di Begato a Genova. Il bando è stato aperto e riguarda le prime assegnazioni di queste unità abitative nel quartiere recentemente rinnovato. La procedura coinvolge chi desidera partecipare e si concentra sulla distribuzione delle case in questa zona della città.

I canoni mensili dei venti alloggi messi a bando saranno compresi tra 186 e 440 euro e non dovranno superare il 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare assegnatario "Entro il mese di giugno Arte Genova assegnerà 20 alloggi di edilizia residenziale sociale nel rinnovato quartiere di Begato a Genova". Ad annunciarlo è l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche Abitative, Marco Scajola, che, nei giorni scorsi, ha svolto un sopralluogo sul maxi-cantiere Pinqua insieme all'amministratore unico di Arte Genova Paolo Gallo e ai tecnici regionali. Sarà infatti aperto da giovedì 5 marzo il bando di Arte Genova per l'assegnazione dei primi 20 alloggi ricostruiti grazie a un'opera complessiva da 17 milioni di euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

