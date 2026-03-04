bayley esprime insoddisfazione per il suo ruolo a wrestlemania 42

Bayley ha espresso la sua insoddisfazione riguardo al ruolo che ricopre a WrestleMania 42. Il suo percorso verso l’evento è stato caratterizzato da incertezze e frustrazione, e ha manifestato chiaramente il desiderio di avere una chance per le cinture di coppia. La wrestler ha condiviso queste opinioni pubblicamente, senza entrare in dettagli sulle motivazioni.

Il percorso di bayley verso WrestleMania 42 è segnato da incertezze, frustrazione e una chiara aspirazione a ottenere una possibilità per le cinture di coppia femminili in coppia con lyra valkyria. L’attenzione è focalizzata sull’opportunità di chiudere un cerchio, dopo mesi di collaborazione e richieste ufficiali rivolte all’autorità competente. da mesi bayley e lyra valkyria hanno formato una coppia competitiva e hanno insistito su una chance per le cinture di coppia femminili. una decisione arrivata a mancare un’opportunità nello scorso WrestleMania, quando la atleta è stata esclusa da un match di coppia previsto con valkyria. durante un’intervista radiofonica, bayley ha descritto il proprio stato d’animo come ansioso e frustrato, piuttosto che nervoso, in relazione alla posizione nella card di WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

