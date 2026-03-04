Baunov | Per i russi la pace giusta è quella che vuole Putin Ma anche i lealisti iniziano a farsi domande

Secondo un esperto, i russi considerano come pace desiderabile quella proposta da Putin, mentre anche alcuni lealisti cominciano a interrogarsi sulla situazione. La domanda sulla fine del conflitto tra Russia e Ucraina rimane aperta, e si afferma che ogni guerra, prima o poi, si conclude. La discussione si concentra sulla percezione della pace e sulle opinioni interne all’entourage russo.

"Solo una minoranza vuole issare la bandiera russa a Kyiv". Intervista allo scrittore, diplomatico ed esperto di politica internazionale. "Se ci fossero elezioni democratiche, non parleremmo più di ammettere Putin e il suo partito. Sono forze compromesse, quasi fasciste" Contro Putin si vince insieme, agendo. Lezioni finlandesi con Sanna Marin Finirà, prima o poi, la guerra tra Russia e Ucraina? "La saggezza comune dice che ogni guerra finisce. La domanda è se può finire quest'anno con un accordo di pace a seguito di trattative. No, non siamo vicini, nonostante i rapporti ottimistici di entrambe le parti che parlano di progressi".