Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione del Bastione Sangallo, che si trasformerà in una nuova piazza della cultura. L’intervento prevede l’installazione di una torre d’acciaio, la realizzazione di passerelle e l’aumento di 200 posti disponibili. Questa operazione coinvolge le autorità locali e prevede lavori che si concluderanno in un periodo ancora da definire.

di Anna Marchetti Sono partiti ieri mattina i lavori per la riqualificazione del Bastione Sangallo: nuove uscite di sicurezza e un sistema di passerelle e scale interne che metterà in comunicazione i due livelli in cui si articola il monumento, permettendo l’aumento della capienza: da 150 persone a 350. L’importo è di 1 milione di euro, metà a carico della Regione (il Comune si è classificato al primo posto del bando regionale sulle Mura storiche) e l’altra metà sono risorse comunali. I lavori sono realizzati dalla ditta Macoser e dovranno essere terminati entro il 31 dicembre "compatibilmente – hanno spiegato – con le condizioni meteorologiche e con le tempistiche tecniche legate alla realizzazione e all’installazione delle strutture in acciaio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bastione Sangallo nuova piazza della cultura. Torre d’acciaio, passerelle e 200 posti in più

