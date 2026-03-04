Bastava Leggere | L’arte in trappola contro il potere

Dal 13 al 15 marzo presso l’Altrove Teatro Studio di Roma si svolge “Bastava Leggere”, una commedia che affronta il tema del rapporto tra arte e burocrazia. La rappresentazione mette in scena il conflitto tra la libertà artistica e le imposizioni amministrative, offrendo uno sguardo diretto su questa tensione. La pièce è stata ideata come uno spettacolo tagliente e provocatorio.

Il sipario dell'Altrove Teatro Studio si alza su una realtà che molti operatori culturali conoscono fin troppo bene: la chiusura di uno spazio di espressione. In scena dal 13 al 15 marzo, Bastava Leggere si presenta come un'opera che fonde l'urgenza civile con la commedia, scritta da Ottavia Bianchi e diretta da Giorgio Latini. La storia è ambientata durante un weekend invernale di precarietà, in un teatro di provincia destinato allo sgombero. I protagonisti, Marisa e Carlo, una coppia di artisti in crisi esistenziale e professionale, si ritrovano bloccati all'interno della struttura proprio nel momento cruciale del loro addio alle scene, ma non sono soli.