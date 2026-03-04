Basta tirare in ballo Gelli e Falcone per le ragioni del No

In un dibattito recente, si parla delle posizioni di un noto martire antimafia che aveva chiesto la separazione delle carriere tra magistratura e politica. Sul tema di un ex capo di loggia massonica, è intervenuto un esponente di sinistra che ha definito in malafede chi lo collega a questioni giudiziarie. Le discussioni si concentrano sui riferimenti storici e sui collegamenti tra figure pubbliche e procedimenti giudiziari senza entrare nei dettagli legali.

Due fantasmi si aggirano nel dibattito pre referendum sulla giustizia: quelli di Giovanni Falcone e Licio Gelli. L’accostamento dell’eroe della guerra alla mafia al «maestro venerabile» della loggia P2 non suoni blasfemo. Perché sono stati i sostenitori del No a tirarli strumentalmente in ballo. Da ultimo, riesumando Maurizio Gelli per fargli dire che il padre sarebbe «felice» se trionfasse il Sì, in attuazione postuma del suo mitico «Piano di rinascita democratica». In realtà l’affermazione del figlio al Fatto quotidiano è più sfumata: «Sono certo che avrebbe avuto un’opinione molto favorevole su questa riforma», ma tant’è. Tutto fa brodo se serve a poter titolare: «Questo governo realizza le idee di mio padre Licio». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Basta tirare in ballo Gelli e Falcone per le ragioni del No Referendum giustizia, le ragioni del sì. Enrico Costa (FI): "Basta processi come scorciatoia politica"Nella sede provinciale di Forza Italia, a piazza della Rocca a Viterbo, la visita del deputato Enrico Costa per ribadire i motivi del “si” al... Ma avete sentito la battuta davvero brutta di Greggio contro Nuzzi? Che bassezza tirare in ballo l’incidenteIl ritorno di Striscia la Notizia in prima serata non è passato inosservato, ma non solo per i numeri tiepidi o per il cambio di collocazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basta tirare. Discussioni sull' argomento Speciale Iran. Decapitare il nemico non basta; Festival di Sanremo, le pagelle delle 30 canzoni in gara: dal 10 di Ditonellapiaga allo 0 per Fedez; Corda Molle, Girelli (Pd): basta scaricare responsabilità: i bresciani meritano rispetto; Editoriale: Cannibali da mangiarsi le mani. Appena rientrati dalla passeggiata, basta tirare fuori una salvietta e il cane si irrigidisce o prova a scappare. Le zampe sono ricche di terminazioni nervose e toccarle può risultare fastidioso: per molti cani è una zona “off limits”, concessa solo per fiducia. Pulirle facebook