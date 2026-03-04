Basket prima sconfitta nel girone di ritorno per il DREAM Pisa a Ponsacco in DR2

Il DREAM Basket Pisa ha subito la sua prima sconfitta nel girone di ritorno, a Ponsacco, nello spareggio per la seconda posizione del campionato di Divisione Regionale 2. Dopo aver vinto cinque partite consecutive, la squadra si è fermata contro i padroni di casa, che hanno avuto la meglio sul punteggio finale. La partita si è svolta il 4 marzo 2026.

Pisa, 4 marzo 2026 – Dopo cinque vittorie consecutive, arriva la prima sconfitta per il DREAM Basket Pisa, che dà via libera a Ponsacco, nello spareggio per la seconda posizione del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Paganucci hanno ceduto, nella fase conclusiva, alla maggior esperienza dei padroni di casa.. LA CRONACA – L'approccio alla gara è positivo: i gialloblù corrono in campo aperto, difendono con attenzione e limitano le disattenzioni, riuscendo a chiudere il primo tempo avanti 28-30, grazie a due quarti giocati con buona intensità. Nella ripresa, però, viene fuori l'esperienza dei padroni di casa: il DREAM perde un po' di lucidità, si innervosisce in alcune situazioni e l'attacco si inceppa, permettendo a Ponsacco di prendere progressivamente il controllo dell'incontro.