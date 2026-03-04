Basket in DR2 il GMV supera a Ghezzano la US Livorno e la raggiunge in classifica

Il GMV ha battuto la US Livorno sul proprio campo e ora si trova affiancato in classifica alla squadra labronica. La partita si è conclusa con la vittoria del GMV, che ha così raggiunto in classifica un’altra formazione. La classifica vede ora cinque squadre a otto punti dalla capolista Fortezza Livorno e due punti dietro Ponsacco.

Pisa, 3 marzo 2026 – Importante vittoria del GMV, sul proprio campo, contro la US Livorno, raggiunta in classifica all'interno del gruppone di cinque squadre, a 8 punti dalla capolista Fortezza Livorno e a 2 da Ponsacco. Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, il quintetto di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini ha inseguito per tutta la prima metà di gara, per poi schiacciare gli avversari nella ripresa, grazie ai canestri dei giovani Mendoza, Biscaro, Del Bravo e Di Carlo.. LA CRONACA – Il primo quarto vede partire molto bene i biancoverdi, ma il loro vantaggio è effimero, perché, dopo 2 minuti, i forti avversari, con altissima intensità, recuperano lo svantaggio e iniziano a segnare molto dall'arco.