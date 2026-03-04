Baseball | subito Italia convincente verso il Classic Chicago Cubs battuti d’autorità

L’Italia si è distinta nella prima amichevole preparatoria al World Baseball Classic 2026, battendo con autorità i Chicago Cubs. La squadra italiana ha mostrato solidità e determinazione sul campo, lasciando una buona impressione in vista delle prossime sfide. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore dell’Italia, che ha preso il comando fin dall’inizio.

Eccellente performance dell'Italia nella prima delle due amichevoli di avvicinamento al World Baseball Classic 2026. La squadra allenata da Francisco Cervelli supera in rimonta, e in modo anche particolarmente convincente, i Chicago Cubs per 9-4 allo Sloan Park di Phoenix: un segnale importantissimo in vista di quello che sarà il debutto al Classic. E dire che i Cubs partono davvero bene, portando già nel secondo inning a casa il solo homer di Swanson che vale lo 0-1. L'Italia non riesce particolarmente a fermare l'attacco di Chicago, che nella quarta ripresa colpisce altre due volte: a basi piene, a Hoerner basta un singolo per siglare lo 0-3 facendo correre a casa Shaw e Ramirez, e in questo vale anche un errore di Saggese.