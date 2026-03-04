Bari sforbiciata ai costi della nuova mensa del Consiglio regionale | progetto rivisto per risparmiare 450mila euro

A Bari, il Consiglio regionale ha deciso di ridurre i costi della nuova mensa, che era al centro di discussioni per le spese elevate. La revisione del progetto ha portato a un taglio di circa 450 mila euro, con l’obiettivo di risparmiare sui lavori ancora in corso in via Gentile. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si concentra sulla riduzione delle spese complessive.

Focus sull'opera nel corso di una seduta della Commissione bilancio: grazie a una revisione dell'intervento, ha annunciato il presidente dell'assise di via Gentile, Matarrelli, sarà possibile ridurre la spesa prevista Un taglio dei costi "da quasi mezzo milione di euro" per la nuova mensa del Consiglio regionale. La riduzione delle spese da sostenere per l'opera, in corso di realizzazione in via Gentile e finita al centro delle polemiche proprio per i suoi costi, dovrebbe scaturire da una "revisione del progetto" promossa dalla presidenza del Consiglio regionale. La novità è emersa oggi nel corso di una seduta della Commissione bilancio e programmazione convocata, su richiesta dei consiglieri di Fratelli d'Italia, per fare chiarezza sul progetto e sui costi.