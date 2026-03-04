Bari | il vuoto al Welfare e la scelta di Cavone per la Giunta

A Bari, l’amministrazione comunale si trova in una fase di stallo, con l’incarico di assessore al Welfare ancora scoperto dopo le dimissioni di Elisabetta Vaccarella a fine gennaio. La macchina pubblica attende una nuova nomina per riempire questa posizione, mentre l’intera gestione del settore resta in sospeso. La scelta di Cavone per la Giunta è al centro del dibattito politico locale.

La Giunta comunale e la casella del Welfare: tutto fermo in attesa del Consiglio sul bilancioLa soluzione più probabile, al momento, resta quella di affidare l'incarico al consigliere Michelangelo Cavone (vicino al deputato Marco Lacarra),...

Il bilancio e l’aumento dell’Imu. Bottiglieri di FdI attacca la Giunta: "Scelta assurda e scellerata""Alzare l’Imu è una scelta assurda e scellerata, inutile che la Giunta cerchi di mascherare la decisione attaccando il Governo".

