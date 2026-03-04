Bari-Empoli 2-1 sprofondo rosso

Il Bari ha battuto l’Empoli 2-1 al San Nicola, interrompendo una serie di nove partite senza vittorie. La squadra toscana è uscita sconfitta dalla sfida e si trova ora a tre punti dalla zona playout. La partita si è giocata il 4 marzo 2026, con il Bari che ha ottenuto i tre punti davanti al proprio pubblico.

Bari, 4 marzo 2026 – Non solo non vince da 9 turni: stavolta l'Empoli soccombe pure 2-1 al San Nicola, rimettendo in corsa per la salvezza il Bari e andando a soli 3 punti dalla zona-playout. La crisi è grave: più che guardare ai playoff, c'è da guardarsi alle spalle, pena un finale di campionato cadetto da paura. Lontani i tempi del 5-0 casalingo ai pugliesi. Dionisi lancia dal primo minuto Saporiti. Sono sette i cambi rispetto alla scorsa partita con il Cesena: centrocampo rivoluzionato. Inizio promettente di gara, con i toscani che assediano i sedici metri pugliesi. Al 1' si fa notare Shpendi, che calcia di sinistro da buona posizione ma Cerofolini non si fa sorprendere.