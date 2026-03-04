Bari-Empoli 2-1 | Maggiore regala ai galletti la seconda vittoria consecutiva

Il Bari ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva battendo l’Empoli 2-1 nella 28ª giornata di Serie B. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Maggiore, che ha permesso ai galletti di conquistare i tre punti. La squadra di casa ha portato a termine il match con successo, consolidando il suo risultato in campionato.

Nella gara del turno infrasettimanale di Serie B gli uomini di Moreno Longo ottengono altri tre punti importantissimi nella corsa salvezza Secondo successo di fila per il Bari, uscito vincitore 2-1 dal confronto della 28ª giornata di Serie B in casa contro l'Empoli. Dopo essere passati in vantaggio al 42' con Rao, i biancorossi, con un uomo in più dal 23' per il rosso diretto a Lovato, sono stati riacciuffati nel finale del primo tempo da una rete di Shpendi. Nella ripresa, tuttavia, è arrivato il gol del sorpasso di Maggiore che ha deciso la sfida del San Nicola. Con questa vittoria che dà continuità al blitz di Marassi, i ragazzi di Moreno Longo si portano a quota 28 punti, in diciassettesima posizione, acciuffando l'Entella in zona playout.