Bari-Empoli 2-1 Città di Luzzi-Bisceglie 0-0

Nel match tra Bari ed Empoli, il Bari ha aperto le segnature con Rao nel primo tempo, mentre i toscani hanno pareggiato sul finire della prima frazione. Nella ripresa, il Bari ha segnato il gol decisivo che ha sancito il risultato finale di 2-1. Nella partita tra Città di Luzzi e Bisceglie, il punteggio si è fermato sullo 0-0.

Vantaggio del Bari nel primo tempo con Rao, pareggio dei toscani sul finale della prima frazione. Alla metà della ripresa il nuovo, definitivo vantaggio per il Bari. La formazione di Longo, finalmente vittoriosa in casa, ottiene il secondo successo consecutivo e si rimette in corsa per la salvezza. Ultime posizioni della classifica del campionato di calcio di serie B dopo 28 giornate: Reggiana 29 punti (sarebbe in salvo); Virtus Entella e Bari 28 (playout); Mantova 27, Spezia 26, Pescara 22 (retrocessione diretta). Coppa Italia di Eccellenza, andata dei quarti di finale: Città di Luzzi-Bisceglie 0-0. Fra una settimana il ritorno a Bisceglie.