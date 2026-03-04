Barbera guida la Mostra fino al 2028 | tre edizioni stabili

La direzione artistica della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata confermata fino al 2028, garantendo tre edizioni consecutive con un incarico stabile. La decisione è stata comunicata ufficialmente e introduce un periodo di continuità nella gestione dell’evento cinematografico. La manifestazione si svolgerà regolarmente anche nei prossimi anni, mantenendo il suo calendario tradizionale.

La direzione artistica della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha trovato una nuova stabilità che promette di durare fino all'estate del 2028. Alberto Barbera, figura centrale dell'evento varesino, vedrà prolungato il suo incarico per altre tre edizioni consecutive. La decisione è stata presa ieri mattina dal consiglio di amministrazione della Biennale, confermando la fiducia nei risultati ottenuti nella selezione dei film e nel lancio di nuovi talenti internazionali. Questa proroga non rappresenta un semplice rinnovo burocratico, ma una scelta strategica per affrontare le sfide tecnologiche imminenti, in particolare l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla produzione cinematografica. 🔗 Leggi su Ameve.eu Mostra Cinema Venezia, Barbera direttore artistico fino al 2028Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato Alberto Barbera nell’incarico di... Mostra di Venezia: Alberto Barbera direttore artistico fino al 2028Barbera è stato riconfermato anche per il biennio 2027-2028 alla direzione artistica della sezione cinema della Biennale di Venezia, confermando la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Barbera guida Temi più discussi: Alberto Barbera direttore della Mostra di Venezia fino al 2028; Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera confermato fino al 2028; Alberto Barbera riconfermato alla Mostra del Cinema di Venezia fino al 2028; Alberto Barbera confermato alla guida della Biennale fino al 2028. Mostra del Cinema, per Barbera pronte altre 3 edizioni: la Biennale proroga l’incarico al direttore fino al Festival del 2028VENEZIA - L'anno scorso, a pochi giorni dalla Mostra di Venezia (la sua 17esima), scherzando gli chiesi se non si sentiva come un Papa, destinato a restare in carica fino a quando ... ilgazzettino.it Alberto Barbera direttore della Mostra di Venezia fino al 2028In considerazione dei risultati ottenuti nella riconosciuta qualità delle selezioni, nella scoperta e nel lancio internazionale di nuovi talenti, nella diffusione e nella crescita della cultura cinem ... adnkronos.com CAMPIONI REGIONALI CATEGORIA RED! Nati nel 2020… ma già con il cuore e la grinta dei grandi! I nostri piccoli campioni Jannoli Barbera Torchia Stefani Santori Zago hanno conquistato il titolo regionale categoria Red, regalando facebook