Bando paratie più di una domanda su due di quelle ammesse non è ancora stata rendicontata | termini prorogati

Nel bando paratie, più della metà delle domande ammesse non ha ancora presentato il rendiconto dei giustificativi di spesa. I termini di presentazione sono stati prorogati, ma molti richiedenti devono ancora completare questa fase. La situazione riguarda tutte le domande ammesse, senza distinzione di settore o area geografica. La proroga si è resa necessaria per consentire il completamento delle pratiche in sospeso.

Delle 4.986 domande finanziate, ben 2.895 risultano ancora incomplete. La scadenza decorre dalla data di approvazione dell'atto di ammissione Oltre una domanda su due, di quelle ammesse al finanziamento per il bando paratie, deve ancora avere vedere completato il rendiconto dei giustificativi di spesa. Per questa ragione, con l'obiettivo di non correre il rischio di non liquidare tutti coloro che ne hanno diritto, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di prorogare da dieci a sedici mesi i termini per la presentazione delle rendicontazioni. È quanto definito in una determina, nella quale viene ricordato come il termine per la presentazione decorra sempre dalla data di approvazione dell'atto di ammissione al finanziamento della specifica domanda di contributo.