banche aggregazioni e limiti dialoghi con passera e profumo

Durante il 130esimo consiglio nazionale, Corrado Passera ha affermato che la dimensione delle banche è tornata ad assumere un ruolo centrale, sottolineando l’importanza delle aggregazioni nel settore. Le discussioni si sono concentrate sui limiti imposti alle operazioni di fusione e sulla necessità di rivedere le regole in vigore. Profumo e altri esperti hanno partecipato ai confronti, analizzando le implicazioni di queste scelte.

Procure e non solo. Il mercato boccia il piano Lovaglio. Risiko e conseguenze Dopo Messina, anche Orcel si allontana dai giochi italiani. Fino a quando? "La dimensione è tornata ad essere un elemento importante per le banche". Corrado Passera al 130esimo consiglio nazionale della Fabi, che si è svolto ieri a Milano, rispondendo a una domanda del Foglio, ha detto come la pensa su un tema strategico come le aggregazioni mentre il cda di Mps sta faticosamente cercando di trovare una sintesi sulla lista dei 20 candidati consiglieri che dovrebbe includere anche il suo nome. Passera non ha voluto commentare la possibilità di un ritorno sulla scena con un ruolo apicale nella banca senese.

Passera guida MPS: la sfida di unire banche e azionistiCorrado Passera è il nome che emerge con forza per la presidenza del Monte dei Paschi di Siena, in un momento cruciale per la banca toscana.

Banche, in Europa mai tante aggregazioni transfrontaliere dal 2008. E il risiko è solo all’inizioSecondo Dealogic il valore dei deal nella Ue ha raggiunto 17 miliardi, in deciso aumento rispetto ai 3,4 miliardi dell’anno precedente. Ecco tutti i casi ... milanofinanza.it

Bce: banche robuste servono aggregazioniLe banche europee, nel 2025, presentano «posizioni robuste di capitale e liquidità e una forte generazione di utili». Lo si legge nello 'Srep', il Processo di revisione e valutazione prudenziale con ... ilmessaggero.it