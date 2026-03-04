Banca Cf+ con Opa acquisito il 70% di Banca Sistema

Banca Cf+ ha completato l’acquisizione del 70,37% di Banca Sistema attraverso un’Opa, con 56.883.308 azioni conferite. L’operazione copre circa il 69,05% dei diritti di voto e rappresenta una quota significativa del capitale sociale della banca. La partecipazione si è consolidata alla conclusione dell’offerta, che ha coinvolto un numero consistente di azioni.

L'offerta di Banca Cf+ su Banca Sistema si chiude con 56.883.308 azioni Banca Sistema conferite, pari al 70,372 per cento delle azioni oggetto dell'offerta e del capitale, pari al 69,047 per cento dei diritti di voto. I risultati definitivi, comunicati da UniCredit Bank GmbH, confermano i dati provvisori resi noti il 27 febbraio. Banca Cf+ ha rilanciato l'offerta pubblica di acquisizione su Banca Sistema a 1,89 euro per azione. Banca Sistema, la Fondazione Cr Cuneo aderisce all'opas di CF+: l'ente piemontese consegna il 5%. Banca Sistema, opas Banca CF+ al 69% dei diritti di voto. Avverate le condizioni di validità. Banca CF+ raggiunge il 70,7% di Banca Sistema al termine del periodo di adesione all'offerta. Banca CF+ ha precisato che, sulla base dei risultati provvisori dell'offerta, la Condizione soglia risulta avverata. Il CdA ha deliberato di aumentare il corrispettivo dell'offerta da complessivi massimi 1,8 euro a complessivi massimi 1,89 euro. OPAS CF+ su Banca Sistema, 1,89 € per azione contestati da Tico Capital Management, prezzo ritenuto "sottovalutato oltre il 50%".