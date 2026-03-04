Bambino morto dopo trapianto di cuore l’abbraccio tra Meloni e la mamma ai funerali

Durante i funerali nella cattedrale di Nola, la premier Giorgia Meloni ha partecipato al commovente momento di addio al bambino di due anni, deceduto dopo un trapianto di cuore. La mamma del piccolo ha ricevuto un abbraccio dalla presidente, mentre i presenti si sono riuniti per rendere omaggio alla famiglia e al loro dolore.

La premier Giorgia Meloni ha presenziato nella cattedrale di Nola ai funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto in seguito a un trapianto di cuore errato. Ad accogliere Meloni è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Giunta in chiesa la premier ha salutato i genitori del piccolo Domenico per poi prendere posto accanto alle autorità presenti (fonte Ansa Video).