Bambino morto a Chieri mamma interrogata per due ore e mezza | Buco di sei minuti prima della chiamata ai soccorsi

Il 2 marzo, la madre del bambino deceduto a Chieri è stata interrogata per due ore e mezza dalla sostituta procuratrice di Torino. Durante l’interrogatorio, ha riferito di essere svenuta in casa e ha parlato di un buco di sei minuti tra il momento in cui si è sentita male e la chiamata ai soccorsi. La donna è stata ascoltata riguardo agli ultimi eventi che hanno coinvolto il figlio.

Accertamenti sui video delle telecamere e sulla donna indagata per omicidio colposo, ipotesi caduta da due metri d'altezza “Io sono svenuta in casa”. Il 2 marzo, la mamma del piccolo Riccardo ha ribadito anche questo durante l’interrogatorio davanti alla sostituta procuratrice di Torino Alessandra Provazza, durato due ore e mezza. La donna, difesa dall’avvocato Roberto Macchia, è indagata per omicidio colposo dopo la morte del suo secondo figlio, che aveva appena cinque mesi e sarebbe caduto dalle scale a Pessione, frazione di Chieri dove vive la sua famiglia. A suo dire, la tragedia è stato un inaspettato incidente domestico causato da un malore subito mentre teneva in braccio il piccolo, il 21 febbraio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Bimbo morto dopo caduta dalle scale, il video ripreso in casa e il buco di 6 minuti prima della chiamata al 118Proseguono le indagini sulla morte del bimbo di 5 mesi caduto in casa a Chieri (Torino).

