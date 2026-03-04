Bambini a cena da soli al ristorante per festeggiare il compleanno | l’esperimento riuscito di due genitori a New York

Due genitori a New York hanno deciso di lasciare i figli da soli al ristorante per festeggiare il compleanno, portando avanti un esperimento che ha avuto successo. I bambini sono stati affidati a un tavolo senza la presenza diretta degli adulti, mentre i genitori si sono allontanati per alcune ore. La scelta ha suscitato attenzione e curiosità tra chi si occupa di educazione e pratiche familiari.

Organizzare una festa di compleanno per bambini al ristorante può sembrare, per molti genitori, l’anticamera di un disastro logistico. Eppure, una coppia di New York ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella, affidandosi a un esperimento che sta facendo molto discutere. Per festeggiare il compleanno del figlio, i due hanno deciso di accontentarlo e portare i suoi quattro migliori amici nel suo ristorante giapponese preferito. La vera novità? I piccoli invitati, tutti di età compresa tra i 5 e i 9 anni, sono stati fatti accomodare e cenare da soli a un tavolo indipendente, mentre gli adulti supervisionavano la situazione da un tavolo vicino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

