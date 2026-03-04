Ballo nei locali Una stretta all’orizzonte

A Sondrio si parla di un possibile inasprimento delle restrizioni per i locali notturni, dopo gli ultimi incidenti. Da settimane si discute sulla sicurezza negli ambienti di intrattenimento, con alcune proposte di nuove misure. La questione riguarda la necessità di evitare tragedie simili a quelle avvenute in passato, quando un incendio in un locale di Crans Montana ha causato vittime tra i giovani.

SONDRIO Mai più una tragedia come quella del Constellation di Crans Montana la notte di Capodanno. Abbiamo ancora tutti davanti agli occhi le candeline sulle bottiglie di champagne, le fiamme che divoravano il soffitto, le urla, le immagini strazianti dei funerali di giovani poco più che bambini. Dopo le ordinanze subito emesse da diversi Comuni anche in provincia di Sondrio, che vietano l’utilizzo di oggetti pirotecnici durante le feste al chiuso dei locali, il tema dei controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo è stato affrontato nel corso dell’ultimo Comitato provinciale per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tragedia del Crans-Montana, il Prefetto convoca il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: stretta su locali e sale da balloVerrà a breve diramata una circolare ai sindaci della provincia con indicazioni sugli aspetti più importanti e i profili di rischio da monitorare con...

SILB Parma, allarme abusivismo nei locali da ballo: "A Capodanno rischi per sicurezza e concorrenza"«È doveroso ribadire con forza la ferma condanna nei confronti dell’abusivismo che interessa diverse attività di intrattenimento e spettacolo».

Controlli nei locali pubblici: Carabinieri sanzionano i titolari di un night club ad Alba e di una sala da ballo a GuareneI militari della Compagnia langarola impegnati anche in servizi tesi al contrasto di degrado urbano, immigrazione irregolare e guida in stato di ebbrezza ... targatocn.it

