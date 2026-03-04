Durante una funzione religiosa, più di 200 bambini hanno partecipato cantando e ballando sulle note di una hit sanremese, accompagnati da un coro. L'evento si è svolto all’interno di una chiesa, attirando l’attenzione di chi ha assistito alla scena. I social hanno subito commentato la vicenda, divisi tra chi ritiene l’episodio inappropriato e chi lo considera innocuo.

Un coro di oltre 200 bambini che canta e accenna un balletto sulle note di una hit sanremese durante la messa. È quanto accaduto nella parrocchia di San Pio a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il parroco don Michele Schiavone ha scelto di inserire “ Per Sempre Sì ”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2026 di Sal Da Vinci, nella celebrazione domenicale delle famiglie. Il video, condiviso sui social e ripreso da alcuni fedeli, è diventato virale in poche ore. E con la viralità è arrivata anche la polemica. L’episodio si è verificato durante la messa delle famiglie celebrata il 1 Marzo. I protagonisti sono stati i bambini del catechismo, seduti nelle prime file, con genitori e nonni alle loro spalle. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Ballano in 200 sulle note di Sal Da Vinci durante la messa. I social sono divisi: "Uno scandalo"

