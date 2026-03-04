Bagheria opportunità di formazione gratuita per acquisire la qualifica di assistente familiare

A Bagheria, l’ente di formazione AgriConsulting ha annunciato un corso gratuito per diventare assistente familiare, con inizio previsto per la primavera 2026. La formazione mira a fornire le competenze necessarie per questa professione e si rivolge a chi desidera ottenere la qualifica senza sostenere costi. La partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati a seguire il percorso.

Opportunità di formazione gratuita per acquisire la qualifica di Assistente familiare a Bagheria. L'ente di formazione AgriConsulting organizza un nuovo corso di qualifica di assistente familiare il cui inizio è previsto per la primavera 2026. Il corso, al quale sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 19 marzo 2026, è totalmente gratuito, rivolto a disoccupati e inoccupati, ed è finanziato dal Fondo sociale europeo. La qualifica di assistente familiare va a sostituire la figura non riconosciuta e spesso poco rispettata del "badante", che attraverso questo corso e la qualifica che si acquisisce diviene una figura professionale riconosciuta a livello europeo.