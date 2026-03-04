Bagarre e caos nel palazzo La lite con 30 ragazzi Condannato il ’samurai’

Nel palazzo si è verificata una rissa coinvolgendo circa trenta giovani, con scene di caos e scontri tra studenti e altri residenti. Durante l’incidente, uno di loro, noto come il 'samurai', è stato condannato dopo aver usato un bastone simile a una spada di kendo per intervenire. L’episodio si è svolto in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Era sceso da casa con un bastone – simile a una spada di kendo – per allontanare una trentina di ragazzi che avevano invaso di notte il giardino condominiale nel tentativo di imbucarsi a una festa di compleanno, finendo per ricevere un colpo sul volto con un casco da motociclista che gli aveva aperto un sopracciglio e per rifilare uno sberlone a un 17enne. Per il condomino “samurai”, un 50enne imputato di lesioni personali in un processo al Tribunale di Monza, la Procura aveva chiesto la condanna a 8 mesi di reclusione, invece il giudice Carlo Ottone De Marchi gli ha inflitto la pena di 3 mesi con la sospensione condizionale, concedendo l’attenuante della provocazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

