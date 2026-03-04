Badante moldava arrestate | 65enne in carcere per maltrattamenti

Una cittadina moldava di 65 anni è stata arrestata dai Carabinieri a Prignano sulla Secchia. La donna deve scontare una pena definitiva per maltrattamenti commessi nel 2020. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un provvedimento giudiziario. La donna si trova ora in carcere.

Una badante di 65 anni, cittadina moldava, è stata arrestata dai Carabinieri a Prignano sulla Secchia per scontare una pena definitiva legata a maltrattamenti commessi nel 2020. La donna, che all'epoca lavorava presso una famiglia del bolognese, aveva inflitto violenza e intimidazione a un uomo affetto da disabilità affidatole per l'assistenza quotidiana. L'arresto è avvenuto martedì 3 marzo 2026 durante un normale servizio di pattugliamento della stazione locale, dipendente dalla Compagnia di Sassuolo. I militari hanno rintracciato la ricercata e provveduto al trasferimento immediato presso il carcere di Modena. Il provvedimento scaturisce da un'indagine nata dopo una denuncia presentata sei anni fa, tra marzo e giugno di quell'anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

