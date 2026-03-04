Båckwårds #1 | Sperimentazione Sonora a Roma

A Roma si tiene il concerto live intitolato “Båckwårds #1” con il collettivo phlåss e Fabio Orsi. L’evento si svolge in due atti e presenta una sperimentazione sonora. La performance coinvolge i musicisti e artisti in un’esperienza musicale dal vivo. L’appuntamento è rivolto a chi desidera ascoltare un’interpretazione innovativa e originale della musica sperimentale.

Cosa: Un concerto live in due atti intitolato “Båckwårds #1”, con il collettivo phlåss e Fabio Orsi.. Dove e Quando: Fondazione Nicola Del Roscio, venerdì 6 marzo 2026, ore 19.00.. Perché: Un’immersione totale nella stratificazione sonora, dove musica d’avanguardia, ricerca ambientale e improvvisazione si fondono in un percorso sensoriale unico.. La Fondazione Nicola Del Roscio si prepara ad accogliere una serata dal carattere marcatamente sperimentale, trasformando i propri spazi in un laboratorio di risonanze e percezioni uditive. Il concerto, intitolato Båckwårds #1, promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati della ricerca sonora contemporanea, offrendo una narrazione che si discosta dai canoni tradizionali del concerto classico per abbracciare l’essenza dell’ascolto attivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Båckwårds #1: Sperimentazione Sonora a Roma Serata all’insegna della sperimentazione sonora al PunkFunk, Gianni Gebbia presenta il suo "Petrichor"Domenica 15 febbraio, a partire dalle 19, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) propone una serata all’insegna della sperimentazione sonora. IA per studiare Sofocle, a Roma la prima sperimentazione EY-Istituto Santa MariaROMA (ITALPRESS) – Portare l’IA in classe in modo responsabile e operativo, in linea con il Piano Scuola 4.