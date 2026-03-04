Back to the disco a Largo Venue

Sabato 7 marzo, presso Largo Venue, si tiene l'evento Back to the disco, una serata che riunisce artisti con influenze indie, pop e alternative. La line-up prevede diversi performer che presenteranno i loro brani dal vivo, creando un'atmosfera dedicata alla musica dance e alle sonorità anni ’70 e ’80. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a questa combinazione di generi musicali.

Sabato 7 marzo torna a Largo Venue Back to the disco. Anima Indie, Cuore Pop e Dna alternativo in un'unica serata. L'ingresso è libero per disco e giardino entro le 22,30, dopo si paga 5 euro. La discoteca avrà inizio dalle 23.30 con i dj di Largo Venue che faranno viaggiare tra le influenze dell'indie, i colori del pop, le atmosfere elettroniche, il ritmo del rock e le canzoni cantate insieme. Con un pizzico di hit iconiche italiane e internazionali per celebrare la Finale di Sanremo.