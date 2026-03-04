Aziende e lavoratori utilizzino le strumentazioni per evitare cadute dall' alto

Un incidente sul lavoro ha causato vittime tra i lavoratori coinvolti. Le aziende sono invitate a utilizzare strumenti di sicurezza per prevenire cadute dall'alto. Il settore sindacale chiede interventi urgenti alle autorità per migliorare le misure di protezione e fermare le tragedie che si ripetono nelle zone interessate. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle istituzioni.

Lo ha detto oggi 4 marzo il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo alla luce dell'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta in mattinata a Saonara Il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo: «Sono giorni drammatici per il mondo del lavoro veneto, con la sesta vittima nell'arco di pochissimo tempo. Purtroppo si tratta ancora una volta di una caduta dall'alto, che è diventata una delle circostanze che si verificano con più frequenza. La Regione Veneto ha annunciato l'adozione di un piano mirato per la prevenzione delle cadute dall'alto, ma è importante che aziende e lavoratori utilizzino le strumentazioni, le tecnologie e i sensori utili per evitare le cadute.

Carnevale Sociale del quartiere Olivella: corteo contro la turistificazione e le decisioni calate dall'alto dall'ExKarcereSi terrà sabato 14 febbraio 2026 la sfilata del Carnevale Sociale del quartiere Olivella.

