Aziende e lavoratori utilizzino le strumentazioni per evitare cadute dall' alto

Da padovaoggi.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sul lavoro ha causato vittime tra i lavoratori coinvolti. Le aziende sono invitate a utilizzare strumenti di sicurezza per prevenire cadute dall'alto. Il settore sindacale chiede interventi urgenti alle autorità per migliorare le misure di protezione e fermare le tragedie che si ripetono nelle zone interessate. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle istituzioni.

Lo ha detto oggi 4 marzo il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo alla luce dell'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta in mattinata a Saonara Il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo: «Sono giorni drammatici per il mondo del lavoro veneto, con la sesta vittima nell’arco di pochissimo tempo. Purtroppo si tratta ancora una volta di una caduta dall’alto, che è diventata una delle circostanze che si verificano con più frequenza. La Regione Veneto ha annunciato l’adozione di un piano mirato per la prevenzione delle cadute dall’alto, ma è importante che aziende e lavoratori utilizzino le strumentazioni, le tecnologie e i sensori utili per evitare le cadute. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Le aziende vedono rosa. Più pessimisti i lavoratori

Carnevale Sociale del quartiere Olivella: corteo contro la turistificazione e le decisioni calate dall’alto dall'ExKarcereSi terrà sabato 14 febbraio 2026 la sfilata del Carnevale Sociale del quartiere Olivella.

Tutti gli aggiornamenti su Aziende e lavoratori utilizzino le....

Temi più discussi: Istat: in aumento le imprese che utilizzano l’AI; Usa: Block taglia del 50% i dipendenti e le azioni guadagnano il 24%; Fondimpresa Calabria in tour con ‘Formare per crescere e innovare’: la roadmap parte da Reggio · ilreggino.it; Smart working: la ricreazione è finita (ma non nella PA).

aziende e lavoratori utilizzinoIntelligenza artificiale nelle aziendeLeggi come l’intelligenza artificiale nelle aziende, con l’uso massiccio dell’AI generativa, potrebbe accelerare il processo di sostituzione del lavoro. libero.it

Lavoro, nel 2026 4 lavoratori su 10 pronti a cambiare azienda per stipendio più altoNel Salary Guide 2026 di Hays Italia, presentato oggi, emerge un mercato del lavoro dinamico, con quasi 6 aziende su 10 che prevedono un aumento dell’organico nei prossimi 12 mesi, creando importanti ... tg24.sky.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.