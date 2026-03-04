Il 6 marzo debutta su Sky Italia e NOW il primo legal drama italiano, intitolato Avvocato Ligas. La serie sarà disponibile in esclusiva, con i primi due episodi online, mentre gli episodi successivi verranno trasmessi ogni venerdì. La produzione è stata annunciata come un nuovo progetto nel panorama delle serie italiane, con una distribuzione settimanale prevista per le prossime settimane.

Ligas (un inedito Luca Argentero) è un avvocato penalista decisamente sopra le righe e dalla vita complicata: la patente gli è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza, sua moglie sta cercando di divorziare e lo studio Petrello, per il quale lavora, continua a minacciarlo di lasciarlo a casa; i casi che gli vengono offerti non offrono a Ligas stimoli sufficienti, e il suo carattere è una minaccia per la reputazione dello studio. Un giorno però, qualcosa cambia: una ex star del panorama musicale viene accusata di omicidio. Gli indizi sono terribilmente a sfavore dell’uomo, ma per Ligas le indagini della polizia non sono soddisfacenti. Il... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avvocato Ligas – La recensione

Avvocato Ligas, la recensione: Luca Argentero in una serie dal piglio internazionaleC'è un nuovo avvocato in tv: affascinante, geniale ma imprevedibile, Ligas, interpretato da Luca Argentero, fa il suo debutto su Sky e in streaming...

Avvocato Ligas, la nuova serie con Luca Argentero su Sky: quando inizia, trama e cast“Avvocato Ligas” è il titolo della nuova serie che vede come protagonista Luca Argentero.

Avvocato Ligas | Lo Speciale

Approfondimenti e contenuti su Avvocato Ligas.

Temi più discussi: Avvocato Ligas, la recensione: Luca Argentero in una serie dal piglio internazionale; Avvocato Ligas ovvero quando Luca Argentero è il perfetto protagonista sbagliato; Avvocato Ligas, al via dal 6 marzo la serie tv Sky Original con Luca Argentero; Avvocato Ligas, arriva il legal drama con Luca Argentero.

Avvocato Ligas, la recensione: Luca Argentero in una serie dal piglio internazionaleC'è un nuovo avvocato in tv: affascinante, geniale ma imprevedibile, Ligas, interpretato da Luca Argentero, fa il suo debutto su Sky e in streaming su NOW dal 6 marzo. movieplayer.it

Luca Argentero è il controverso penalista di Avvocato Ligas: la serie debutta il 6 marzo su SkyIl nuovo legal drama Sky Original porta sullo schermo un protagonista brillante e spregiudicato: tra tribunali, scandali personali e casi difficili, Luca Argentero cambia volto e interpreta un avvocat ... msn.com

#AvvocatoLigas arriva su NOW con #LucaArgentero nei panni dell’avvocato più imprevedibile di Milano! Nel nuovo legal drama Argentero interpreta Lorenzo Ligas, un avvocato brillante, cinico e spregiudicato che non segue le regole comuni, ma le m facebook

Luca Argentero è il protagonista della serie "Avvocato Ligas", in esclusiva su Sky dal 6 marzo: "E' tutto quello che ho sempre sognato ma non ho mai avuto il coraggio di essere" x.com