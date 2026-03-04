In un futuro oscuro, i protagonisti di Avengers: Il crepuscolo si trovano a lottare per mantenere la libertà in un mondo distopico. La storia si inserisce nel filone delle narrazioni di supereroi ambientate in realtà alternative, dove i personaggi noti affrontano sfide estreme. Il film mostra un’ambientazione futuristica e un’azione intensa, caratterizzata da battaglie e tensioni che coinvolgono i vari eroi.

Nei fumetti di supereroi non sono mai mancate le storie ambientate in qualche futuro distopico con versioni alternative dei personaggi che ben conosciamo. Nel caso dei mutanti tutti ricorderanno il crossover L’era di Apocalisse o L’era di Rivelazione, attualmente in corso di pubblicazione, mentre gli Avengers sono stati i protagonisti di una miniserie recente, molto apprezzata dal pubblico, e intitolata Avengers: Il crepuscolo. Scritta da Chip Zdarsky e disegnata da Daniel Acuña è uscita anche in volume unico per Panini Comics ed è sicuramente tra le migliori storie Marvel dell’ultimo periodo. Avengers: Il crepuscolo ci porta in un futuro imprecisato ma non troppo lontano, in cui gli eroi che conosciamo sono invecchiati, a partire da Steve Rogers. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Il crepuscolo – Lottare per la libertà in un futuro oscuro

Il crepuscolo delle frequenze terrestri: verso un futuro interamente veicolato dalla reteIl panorama mediatico del Regno Unito si appresta a vivere una metamorfosi radicale, segnando il passaggio definitivo dall'era del segnale analogico...

Leggi anche: Machado: pronti a lottare per libertà