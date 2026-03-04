Avellino il Liceo Mancini presenta il progetto Fisica in Ciak

Il Liceo Scientifico Statale "Pasquale Stanislao Mancini" di Avellino presenta il progetto “Fisica in Ciak – Scienza e cinema per un futuro scolastico”, un percorso innovativo che intreccia scienza e linguaggio cinematografico per riflettere sul fenomeno della dispersione scolastica attraverso i concetti della fisica moderna: spazio-tempo, relatività, energia. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e vede la collaborazione con Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", la Scuola di cinema Pigrecoemme, il Multisala Partenio ed Emysfera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Liceo “Mancini”: la Provincia approva il progetto da 13 milioniApprovato il progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino.

Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino: via al maxi-intervento da 13 milioni per sicurezza e sostenibilitàApprovato il progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della storica scuola.

Approfondimenti e contenuti su Avellino il Liceo Mancini presenta il....

Discussioni sull' argomento Capodanno cinese ad Avellino: tradizione, dialogo e pace globale; Sotto il segno del Cavallo di Fuoco: Avvicina APS presenta la III edizione del Capodanno Cinese ad Avellino; Libera Avellino, i giovani e la memoria delle vittime innocenti di mafia; Cultura della legalità, proseguono gli incontri dei Carabinieri.

Avellino, proseguono incontri dei Carabinieri per cultura della legalità e prevenzione dei fenomeni criminosiNegli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno proseguito gli incontri di prossimità sul territorio del capoluogo. Le iniziative rientrano nel programma dell’Arma dei Carabinieri ... irpinianews.it

L'#Avellino di #Ballardini cade (e male) al Penzo contro il #Venezia primo in #SerieB facebook

Venezia Avellino 4 - 0 Dagasso, Autorete, Busio, Dagasso #usavellino1912 #Branco x.com