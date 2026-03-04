Autostrade tra sabato e domenica chiuso per lavori il tratto Valsamoggia-Modena sud

Tra sabato e domenica, il tratto autostradale tra Valsamoggia e Modena sud sulla A1 sarà chiuso per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, con l’obiettivo di eseguire interventi tra le 22 di sabato 7 e le 6 di domenica 8 marzo. La chiusura riguarda il tratto verso Milano e si inserisce in un programma di interventi programmati sulla rete autostradale.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22 di sabato 7 alle 6 di domenica 8 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano.Si precisa che l'area di parcheggio "Castelfranco est", situata nel suddetto.