Autogrill lancia Urban Art on the Road | Badia Al Pino Ovest diventa vera e propria tela di un museo diffuso sul territorio

Autogrill ha avviato il progetto Urban Art on the Road, trasformando l’area di Badia Al Pino Ovest in una grande esposizione di street art. La iniziativa coinvolge artisti di strada che hanno dipinto murales e installazioni lungo le strade del territorio, creando un museo diffuso all’aperto. L’obiettivo è portare arte e colore direttamente sui percorsi abitualmente frequentati dai viaggiatori.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia e parte di Avolta, lancia Urban Art on the Road, il nuovo progetto nato in collaborazione con Outdoora, realtà che ha dato vita al socialARTvertising (approccio che intreccia l'Urban Art con il mondo della comunicazione di brand), pensato per trasformare, attraverso l'Urban Art, i punti vendita in musei diffusi e portare l'arte nei luoghi di viaggio. Trasformando i locali autostradali in vere e proprie tele urbane con murales non solo visivamente impattanti, ma anche ricchi di significato, Autogrill celebra l'identità dei territori in cui opera e stimola il turismo culturale.