Australia almeno 2 giorni di lavoro da remoto a settimana per legge

In Australia, la legge stabilisce che i lavoratori dipendenti devono poter lavorare da remoto almeno due giorni alla settimana. La norma riguarda tutti i dipendenti e mira a garantire loro questa possibilità. La decisione è stata annunciata ufficialmente e entrerà in vigore a breve. Nessun dettaglio specifico su eventuali eccezioni o modalità di applicazione è stato comunicato.

Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Roma, 4 mar. (askanews) – In arrivo l’obbligo per legge di assicurare ai lavoratori dipendenti in Australia la facoltà di almeno due giorni a settimana di lavoro da remoto, in “smart working”. Uno dei principali Stati del continente, Victoria, dove si trova Melbourne in cui hanno sede alcune delle maggiori aziende multinazionali presenti nel Paese, ha annunciato l’intenzione di approvare una legge in tal senso. L’obbligo scatterà dal primo settembre, relativamente alle professioni in cui è praticabile e per le aziende più grandi, ha annunciato la premier dello Stato, Giacinta Allan, laburista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Da remoto nell’azienda senza uffici. “In Italia esperienze andate male, ora lavoro da casa per Singapore”La Spezia, 14 dicembre 2025 – Lorenzo Calegari e Valentina De Vico hanno portato le loro esperienze personali e professionali all’incontro ‘Navigare...

Turismo in svolta: Gen Z spinge per viaggi ibridi, lavoro da remoto e attenzione all’ambiente.Il turismo europeo è in profonda trasformazione, con una nuova generazione di viaggiatori che ridefinisce le priorità.

Chasing Warbirds: the Impossible Recovery of a Lost WW2 P-38 Lightning

Tutti gli aggiornamenti su Australia almeno 2 giorni di lavoro da...

Discussioni sull' argomento Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo; Previsioni meteo Anglesea, Victoria, Australia | MSN Meteo; Buriram 2026, Qualifiche: Holgado beffato nel finale. Agius in pole | FP - Risultati - Moto 2; Guerra Usa-Iran, quali conseguenze per gli aeroporti? A terra 3.400 voli per l’Asia, bloccati 500mila passeggeri.

Australia, almeno 2 giorni di lavoro da remoto a settimana per leggeRoma, 4 mar. (askanews) – In arrivo l’obbligo per legge di assicurare ai lavoratori dipendenti in Australia la facoltà di almeno due giorni a settimana di lavoro da remoto, in smart working. Uno dei ... askanews.it

La famiglia residente in Australia sarebbe dovuta arrivare in Italia lo scorso 28 febbraio facebook

Il prog "made in Australia" dei Karnivool rockol.it/news-757409/ka… x.com