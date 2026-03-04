Auguri Giorgio! Compie 100 anni Bongiovanni ex campione e azzurro | è il super nonno del basket

Oggi si celebra il centesimo compleanno di Bongiovanni, ex campione e atleta della nazionale italiana di basket. La sua lunga carriera ha attraversato diverse città, partendo da Bologna e arrivando a Torino, e ha lasciato un segno nel mondo sportivo. La festa per lui coinvolge amici, familiari e appassionati di pallacanestro, che si sono radunati per rendere omaggio a questa vita dedicata allo sport.

Giorgio "Bongio" Bongiovanni è nato il 4 marzo 1926, lo stesso giorno di Lucio Dalla (il cantautore era del '43), una data che a Bologna sa di qualcosa. Oggi compie cent'anni. Da ragazzo voleva giocare a calcio, ma il basket aveva altri piani per lui. E la passione per quel pallone a spicchi sarebbe diventata il filo conduttore di tutta la sua vita: prima nella sua città di nascita, poi a Torino, per sempre in famiglia. L'azzurro lo porta nel cuore: 50 presenze in Nazionale, 223 punti, la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo (1951), un quinto posto da protagonista ai campionati europei 1951, il torneo di qualificazione ai Giochi di Helsinki nel 1952. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auguri Giorgio! Compie 100 anni Bongiovanni, ex campione e azzurro: è il super nonno del basket Vincenzo Zampino compie 100 anni e il questore gli recapita gli auguri: “Lei è un esempio per tutti noi”Vincenzo Zampino, originario della provincia di Potenza, è stato sovrintendente principale della polizia di Stato. Leggi anche: Un secolo di canestri. Il primato di Bongiovanni: Virtus, Gira e Torino. E ora compie cento anni Altri aggiornamenti su Auguri Giorgio. Discussioni sull' argomento Cento anni per l'azzurro Bongiovanni. Petrucci: Un compleanno ancora più importante. Auguri; Una Roma sempre più italiana: Pisilli il nuovo simbolo, tra sogni Champions e azzurro; Milano firma il bis: dopo la Supercoppa ecco la Coppa Italia! Tortona battuta; Bologna, lesione dell’ileopsoas per Miranda: tre settimane di stop. Il partigiano Giotto compie 100 anni, gli auguri della sindaca Salis: 'Un esempio'Giordano Bruschi, il partigiano Giotto compie oggi 100 anni: un secolo di vita fatto di studi in epoca fascista, l'avvicinamento al socialismo e comunismo, il suo ruolo come staffetta partigiana, la ... ansa.it Tanti auguri a Padre Giorgio per i suoi 82 anni! Dico sempre che vorrei invecchiare conservando il suo stesso spirito, la sua simpatia e la sua brillante intelligenza. facebook