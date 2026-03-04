Atti di guerriglia contro la polizia al Pilastro | video

Al Pilastro, gruppi di persone hanno lanciato bottiglie, assi di legno e petardi contro le forze dell'ordine, che sono intervenute per cercare di respingere gli attacchi. Sono stati registrati momenti di tensione con alcuni agenti colpiti e le forze di sicurezza che hanno risposto con misure di contenimento. Sul posto sono arrivati anche i mezzi delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

La polizia è stata di nuovo fatta oggetto di lancio di bottiglie, assi di legno e petardi sparati ad altezza uomo nella sera del 3 marzo  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caos al Pilastro, razzi contro la polizia: videoLe forze dell’ordine sono state bersagliate da bottiglie e petardi nella sera del 3 marzo.

