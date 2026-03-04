Atterrato a Malpensa volo con 200 studenti rimasti bloccati a Dubai

Un volo con 200 studenti italiani bloccati a Dubai è atterrato questa mattina a Malpensa. Il loro rientro in Italia si è concretizzato dopo giorni di attesa, mentre continuano le operazioni di rimpatrio aereo. Le autorità hanno monitorato la situazione e coordinato l’arrivo delle persone coinvolte. La vicenda riguarda esclusivamente il trasferimento dei cittadini italiani dalla capitale degli Emirati.

