Attacco Iran Conte | Sudditanza di Meloni a Trump ci costa tantissimo a livello economico – Il video

Un video diffuso mostra un attacco all’attuale governo iraniano, mentre un esponente politico critica la posizione del governo italiano, accusando la premier di essere troppo allineata con l’ex presidente statunitense. Secondo il commento, questa sudditanza avrebbe un impatto negativo sui cittadini italiani, con conseguenze che riguardano il riarmo e i costi dell’energia. La questione viene discussa in un contesto di tensione internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Dal riarmo all'aumento dei costi dell'energia, la sudditanza di Meloni a Trump costa tantissimo ai cittadini. Anche sui dazi, Meloni ha promesso fondi che non sono mai arrivati. Non ce lo possiamo permettere", o ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L'ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un'enoteca della capitale «Basta un peschereccio a Ostia e 5 droni per colpire Palazzo Chigi e Quirinale», il braccio destro di Musk avverte: perché l'Italia oggi non è al...

Attacco Iran, Conte: "Meloni dice di aver un rapporto speciale con Trump, nostro governo neppure informato"Home > Politica > Attacco Iran, Conte: "Meloni dice di aver un rapporto speciale con Trump, nostro governo neppure informato" “L’escalation militare...

Leggi anche: Crosetto bloccato a Dubai, Conte e Schlein: “Meloni non sapeva dell’attacco all’Iran, altro che amicizia con Trump”

Attacco Iran, Conte: Sudditanza di Meloni a Trump ci costa tantissimo a livello economicoDal riarmo all'aumento dei costi dell'energia, la sudditanza di Meloni a Trump costa tantissimo ai cittadini. Anche sui dazi, Meloni ha promesso fondi che non sono mai arrivati. Non ce lo possiamo pe ... ilgiornale.it

Scontro Tajani-Conte su Iran e Usa, tensione in ParlamentoBotta e risposta acceso nelle commissioni Esteri e Difesa: opposizioni all’attacco sulla linea del governo e chiedono Meloni in aula ... tg.la7.it

Attacco Iran, la Casa Bianca pubblica video operazione “Epic Fury” a ritmo della Macarena The White House facebook

Voli Usa da ricognizione sono partiti da Sigonella prima dell’attacco all’Iran. La giurista: “Non si può”. @amantovani71 x.com