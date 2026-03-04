Mercoledì il Ministero dell’Elettricità iracheno ha comunicato che la rete elettrica del paese si è interamente fermata in tutte le province, con un blackout totale a Baghdad. Le autorità irachene hanno riferito che l’interruzione ha interessato l’intera rete nazionale, lasciando senza corrente le città e le aree circostanti. Le immagini mostrano la capitale irachena priva di luce, con strade e edifici al buio.

Mercoledì il Ministero dell’Elettricità iracheno ha annunciato che la rete elettrica era “completamente chiusa in tutte le province irachene”. Il motivo dell’interruzione di massa non è stato immediatamente chiaro. Il ministero ha affermato che è in corso un’indagine sulla causa dell’interruzione e che le squadre di tecnici inizieranno a ripristinare l’elettricità e le linee disconnesse per il funzionamento. La regione semi-autonoma del Kurdistan settentrionale dell’Iraq era già stata colpita da interruzioni diffuse dopo che un importante giacimento di gas aveva smesso di funzionare per motivi di sicurezza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco all'Iran, le immagini del blackout nella capitale irachena Baghdad

Iran, milizia sciita irachena attacca forze Usa a Baghdad – La direttaLa milizia sciita irachena ha rivendicato un attacco con droni contro le forze statunitensi all’aeroporto della capitale irachena Baghdad.

Roma, Malen è arrivato nella capitale: le prime immagini | CMDonyell Malen è arrivato a Ciampino con Gian Piero Gasperini che avrà a disposizione il suo nuovo attaccante per rinforzare il proprio reparto...

Iran, colpita ambasciata Usa a in Arabia Saudita: le immagini della struttura dopo l’attaccoL'ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata colpita da due presunti droni dell'Iran. Lo hanno riferito due fonti alla Cnn, aggiungendo che non ci sono ... lapresse.it

Attacco all'Iran, gli attivisti a Napoli: Ora speriamo che il regime cadaOre di apprensione per i missili sulle città e per un nuovo shutdown di Internet. Ma chi è lontano da casa assicura: Non c'è altra soluzione ... rainews.it

Iran, Media: «I curdi hanno lanciato un'offensiva di terra» facebook

Washington annuncia, Madrid smentisce subito: "Iran, nessuna cooperazione militare" x.com