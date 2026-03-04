Attacco all' Iran il racconto da Dubai dell' ex comandante del Battaglione Logistico Folgore | Tensione ma non panico situazione verso la normalità

Un ex comandante del Battaglione Logistico Folgore ha riferito da Dubai che, nonostante la presenza di tensione, la situazione in Iran non desta preoccupazioni e si sta normalizzando. Secondo il suo racconto, c’è attenzione ma nessun allarme, e lo scenario attuale si distingue da quello di un conflitto aperto che spesso si legge sulle pagine dei media.

Il racconto del brigadier generale Ferdinando Guarnieri, residente a Livorno, che si trovava negli Emirati arabi a trovare il figlio nei giorni in cui Usa e Israele hanno attaccato l'Iran Tensione ma non panico. Attenzione sì, ma niente allarme. Insomma, uno scenario diverso dalle cronache di guerra che in questi giorni riempiono giornali e televisioni. Almeno a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove la situazione non sarebbe al collasso a differenza di titoli sensazionalistici e interviste fuorvianti. Lo racconta uno che, di guerre, se ne intende eccome: il brigadier generale Ferdinando Guarnieri, per la precisione, 76enne ex comandante del Battaglione Logistico Paracadutisti Folgore, residente a Livorno ma a Dubai dallo scorso 21 febbraio a trovare il figlio che vive stabilmente là dal 2018.